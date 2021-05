Kakà: 'Milan con Ibra può vincere contro la Juve'

(ANSA) - MILANO, 06 MAG - "Siamo vicinissimi al ritorno del Milan in Champions. Mancano quattro partite difficili e c'è la partita importantissima contro la Juve di Pirlo. Il Milan è capace, può vincere contro la Juve, può tornare in Champions League. È questo che mi auguro e che si augurano tutti i tifosi": è l'auspicio di Kakà intervistato dal Milan sul canale Twitch rossonero. Molto dipenderà, secondo il campione brasiliano, da Zlatan Ibrahimovic: "Ha fatto una stagione importante, tocca a lui portare la vittoria contro la Juve e portare questa squadra in Champions League. Confronto Ibra-CR7? Vedo una partita tra due squadre che hanno un grandissimo talento, grandissimi calciatori. I due saranno protagonisti, ma ci sono tanti ingredienti esterni che caricheranno le due squadre". (ANSA).