Covid: a Milano torna bonus Taxi, pronta la app

(ANSA) - MILANO, 06 MAG - A partire da lunedì torna a Milano il servizio bonus taxi ed è pronta anche la app 'BuoniviaggioMI', sviluppata da Telepass, con cui i tassisti potranno aderire all'iniziativa, che consentirà di utilizzare il servizio di auto pubbliche o noleggio con conducente con una copertura del 50% dell'importo della corsa e fino a massimo 20 euro.

Il bonus taxi, come spiega una nota del Comune, è destinato a cittadini in difficoltà economiche o motorie e disponibile per chi ne ha diritto previa registrazione sul sito del Comune fino a giugno, con possibile proroga al 31 dicembre 2021. Perché il servizio sia utilizzabile è necessario che i tassisti scarichino sul proprio cellulare la app: al momento di effettuare la corsa con agevolazione potranno scansionare la Tessera Sanitaria o inserire manualmente il Codice Fiscale del cittadino beneficiario e, a fine corsa, il costo del viaggio.

Il sistema calcola automaticamente la quota in carico al cittadino che procederà al pagamento immediato mentre la parte restante sarà accreditata direttamente al tassista dal Comune di Milano. "Chiediamo ai cittadini di registrarsi, e in mille lo hanno già fatto, e ai tassisti di scaricare la app sviluppata con Telepass - ha spiegato l'assessore alla Mobilità del Comune, Marco Granelli -. Due semplici mosse che consentono di utilizzare le auto pubbliche a un costo molto più basso avvicinando domanda e offerta in un momento ancora molto delicato a causa degli effetti della pandemia ".

Con il Bonus Taxi 2020 sono stati oltre 40 mila i buoni utilizzati da 13 mila cittadini. (ANSA).