Filatelia: asta record a Milano per cosmogramma 'Apollo 14'

(ANSA) - MILANO, 05 MAG - Un cosmogramma, una delle 55 buste con francobollo trasportate per 9 giorni sul razzo 'Apollo 14', allunato nel 1971, è stato battuto all'asta a Milano alla cifra record mondiale di 30.000 euro. Lo rende noto la casa d'aste 'Il Ponte' precisando che 'questa busta è l'ultima a recare il timbro 'Delayed in quarantine at / lunar receiving laboratory / M.S.C.- Houston Texas' .

Il francobollo celebrativo 'First man on the Moon', venne annullato a Houston alla fine del periodo di quarantena.

Non è l'unico record della casa d'aste milanese che ha registrato, durante la battitura di Arredi e Dipinti Antichi ad aprile, un fatturato di oltre 3.5 milioni di euro con picchi del 93% di lotti venduti, con la presenza di numerose committenze private di rilievo, tra cui le collezioni di Philippe Daverio, esperto e critico d'arte morto lo scorso anno, di Cesare e Gina Romiti e di Villa Orlando a Bellagio. Le prossime tornate sono previste tra qualche giorno con gli appuntamenti di Arte Moderna e Contemporanea. Tra i pezzi all'asta una selezione di storiche Nature morte su carta di Giorgio Morandi provenienti da un'importante collezione privata di Torino e un'appendice dalle Collezioni di Cesare e Gina Romiti composta di 112 opere.

(ANSA).