Ausilio, Conte vuole continuare a vincere come noi

(ANSA) - MILANO, 05 MAG - "Il futuro di Conte? Il mister come tutti noi ha voglia di riconfermarsi. Abbiamo voglia di crescere e migliorare sempre, vincere e continuare a farlo. Però bisogna sempre essere onesti su temi che verranno affrontati a tempo debito". Lo ha detto il ds dell'Inter Piero Ausilio, intervistato da Sky. "Sono situazioni economiche conseguenza della pandemia e che nel mondo hanno fatto avere ricavi inferiori rispetto al solito - ha proseguito Ausilio -. Non penso ci sarà un meeting così ufficiale come tutti si aspettano, ci saranno incontri come in tutte le altre stagioni, ma in maniera normale e nella maniera più riservata possibile".

"Dovremo e dobbiamo essere capaci di mantenere la qualità della squadra pensando anche e soprattutto all'aspetto finanziario. Vincere ci piace e vogliamo continuare a farlo. So quali sono i giocatori considerati fondamentali, faremo in modo che i migliori restino facendo coincidere le esigenze tecniche con quelle economiche", ha concluso il dirigente nerazzurro.

(ANSA).