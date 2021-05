Terrorismo: pm Milano chiede condanna a 5 anni per Brignoli

(ANSA) - MILANO, 04 MAG - La Procura di Milano ha chiesto una condanna a 5 anni di carcere per Alice Brignoli, moglie del deceduto militante dell'Isis Mohamed Koraichi, a processo in abbreviato con l'accusa di terrorismo internazionale dopo essere stata arrestata in Siria a settembre dal Ros dei carabinieri e riportata in Italia assieme ai 4 figli, poi affidati ad una comunità.

Il difensore della 42enne, l'avvocato Carlotta Griffini, ha chiesto l'assoluzione perché non sarebbe "provata la partecipazione all'associazione terroristica". La decisione del gup Daniela Cardamone è attesa per l'11 maggio. L'inchiesta è stata coordinata dal capo del pool antiterrorismo milanese Alberto Nobili e dal pm Francesco Cajani. (ANSA).