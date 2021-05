Sul volo dall'India a Orio 6 passeggeri risultati positivi

(ANSA) - ORIO AL SERIO (BERGAMO), 04 MAG - Sono risultati positivi al Covid sei dei 146 tra passeggeri e membri dell'equipaggio atterrati ieri sera all'aeroporto di Orio al Serio sul volo proveniente dall'India.

I passeggeri per imbarcarsi avevano dovuto presentare un tampone negativo eseguito entro le 72 ore prima della partenza.

Un secondo test rapido è stato fatto loro all'arrivo a Bergamo.

Adesso si dovrà verificare se i sei positivi sono stati contagiati dalla variante indiana. Per questo Ats affiderà a un laboratorio le verifiche che dovrebbero dare l'esito entro domani.

Tutte le persone presenti sul volo (129 passeggeri fra cui due bambini e 17 membri dell'equipaggio) sono stati portati ieri sera in due covid hotel (che vengo0no presidiati dalle forze dell'ordine 24 ore su 24), il Mercure di Bergamo e al 'La Muratella' di Cologno al Serio. dove dovranno rimanere dieci giorni in isolamento.

I sei positivi si trovano in una sezione apposita dell'albergo di Cologno dove trascorreranno tutta la quarantena.

"La macchina ha funzionato bene" ha commentato Massimo Giupponi, direttore generale di Ats Bergamo. (ANSA).