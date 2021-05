Covid: Il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 04 MAG - Con 39.365 tamponi effettuati, sono 1.354 i nuovi positivi in Lombardia, con il tasso di positività in calo al 3,4% (ieri 4.1%). Calano i posti letto occupati in terapia intensiva (-10, 525), aumentano quelli negli altri reparti (+48, 3.263). I decessi sono 41 per un totale complessivo di 33.014 morti in regione dall'inizio della pandemia.

In Lombardia finora non è ancora stato sequenziato alcun caso di variante indiana del Coronavirus, come si evince dai dati presentati oggi in Consiglio Regionale dalla vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti, per i quali sono stati sequenziali 5.423 casi di variante inglese, 33 casi di variante sudamericana, 50 casi di variante giapponese e 34 di variante nigeriana. Sono poi stati rilevati 185 casi relativi ad altre varianti, le quali per la dg Welfare non sono di interesse scientifico e, comunque, non riconducibili alla variante indiana. Sono risultati positivi al Covid sei dei 146 tra passeggeri e membri dell'equipaggio atterrati ieri sera all'aeroporto di Orio al Serio dall'India. Adesso si dovrà verificare se i sei positivi sono stati contagiati dalla variante indiana.

Sul fronte vaccini, dice Guido Bertolaso, "oggi sono convinto che la Lombardia sia la locomotiva", tanto che "entro giugno riusciremo a garantire una dose a tutti, non so se sarà immunità di gregge, questo lo lascio stabilire a virologi e epidemiologi".

Si discute ancora, intanto, della festa per lo scudetto dell'Inter: "Fa male - dice il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri - vedere piazza Duomo con 30 mila tifosi urlanti, in festa, molti senza mascherina. Quelle persone hanno dimostrato di non avere un briciolo di buon senso. Vuol dire che si sottovaluta ancora troppo il rischio". "Se c'erano positivi, - ammonisce - è sicuramente avvenuto qualche contagio. Quanti, potremo dirlo solo tra due settimane". (ANSA).