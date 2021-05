'Vik' Arrigoni cronista honoris causa

(ANSA) - MILANO, 03 MAG - Vittorio 'Vik' Arrigoni, il pacifista e attivista per i diritti umani rapito e ucciso a Gaza, in Palestina, di cui ricorre quest'anno il decimo anniversario della morte, è stato iscritto honoris causa nell'albo dell'Unione Nazionale Cronisti Italiani.

L'iniziativa, promossa dal Gruppo Cronisti Lombardi (Arrigoni era originario della Brianza Lecchese) dell'Associazione Lombarda dei Giornalisti, è stata perfezionata oggi in occasione della Giornata Mondiale per la Libertà di Stampa "per l'importante contributo dato da Arrigoni con le sue cronache da Gaza e da altre parti del mondo" dove faceva il volontario, spesso incurante di bombardamenti e in condizioni di lavoro difficilissime.

"Sono commossa e onorata - ha detto la madre, Egidia Beretta, presidente della Fondazione Vik Utopia - e credo che senza quanto da lui scritto oggi avremmo un pezzetto di storia in meno. Credo che lui abbia avuto i coraggio di raccontare quando gli altri tacevano".

Gli articoli scritti per Il Manifesto sull'offensiva israeliana 'Piombo Fuso' di cui è stato uno dei pochi reporter testimoni diretti sono raccolti nel libro 'Restiamo Umani', uscito nel 2011. (ANSA).