Scudetto Inter: Curva Nord "festa il 23 maggio a San Siro"

(ANSA) - MILANO, 03 MAG - Si svolgerà il prossimo 23 maggio, prima della gara tra l'Inter e l'Udinese, la festa ufficiale della Curva Nord nerazzurra per la vittoria dello scudetto.

"Durante l'ultima partita di campionato il 23 maggio a San Siro ci sarà una mega festa scudetto che avrà inizio alle ore 9.00", si legge sulla pagina Facebook della tifoseria organizzata interista.

"La Curva Nord Milano - CN69 preparerà qualcosa di sensazionale all'esterno dello stadio e festeggeremo insieme ai giocatori. Forza Inter, avanti Curva Nord - campioni! Si raccomanda il rispetto delle normative Covid-19 come da decreto legge in vigore", conclude la Curva Nord. (ANSA).