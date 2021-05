Piccolo Teatro: dopo 36 giorni finisce l'occupazione

(ANSA) - MILANO, 03 MAG - Dopo 36 giorni di occupazione, oggi il coordinamento spettacolo Lombardia lascia il chiostro del Piccolo di via Rovello, a Milano, dove aveva istituito il Parlamento Culturale Permanente, dai cui lavori è nata una proposta di riforma del settore consegnata solo pochi giorni fa al relatore della VII Commissione Cultura del Senato Roberto Rampi.

Di riforma si è parlato questa mattina in un'assemblea con tutti i coordinamenti regionali e nazionali, mentre nel pomeriggio i milanesi sono invitati a portare uno scritto di sostegno e solidarietà al settore prima del flash mob in cui studenti e lavoratori, accompagnati dalle note di Raffaele Kohler, apporranno una targa in ricordo del loro passaggio in una delle sedi del Piccolo Teatro, che riapre domani al pubblico dopo sei mesi di silenzio. (ANSA).