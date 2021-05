Festa Inter: è scontro via social fra Salvini e Sala

(ANSA) - MILANO, 03 MAG - E' scontro fra il leader della Lega Matteo Salvini e il sindaco Giuseppe Sala dopo gli assembramenti dei tifosi dell'Inter che ieri sera hanno invaso piazza Duomo a Milano. "Sala non poteva far entrare 20.000 tifosi in uno stadio che ne contiene 80.000, invece di tacere e scappare? Milano ha ancora un sindaco?": ha chiesto polemicamente in un tweet Salvini. "La risposta è no - ha replicato Sala Innanzitutto perché gli stadi sono chiusi. E poi, come entrano ed escono 20.000 tifosi senza assembrarsi?" Il sindaco ha poi aggiunto al suo post sui social l'hashtag #ministropercaso, riferito a Salvini (ANSA).