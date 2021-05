Canottaggio: il commosso addio a Mondelli a Cernobbio

(ANSA) - CERNOBBIO, 03 MAG - Una folla silenziosa e commossa ha salutato per l'ultima volta a Cernobbio Filippo Mondelli, il campione del mondo di canottaggio morto a soli 26 anni per un male incurabile. I funerali si sono svolti all' aperto nella Riva, la piazza affacciata sul lago, in parte allestita come una chiesa, con i posti a sedere, e con attorno centinaia di persone. Tra i presenti, la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, e della Federazione canottaggio, Giuseppe Abbagnale.

Sulla bara, portata a spalle dai compagni di squadra delle Fiamme Gialle, un cuscinetto di fiori tricolore, la maglia azzurra della Nazionale e il Tricolore della Guardia di Finanza, che alla fine della cerimonia è stato donato ai genitori di Filippo. Al termine della funzione, un intenso e prolungato applauso ha accompagnato l'uscita del feretro dalla piazza.

