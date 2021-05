Arresti Brescia: no vax, andiamo a Roma per ribaltare tutto

(ANSA) - BRESCIA, 03 MAG - Avrebbero voluto partecipare alle recenti manifestazioni di Roma contro la gestione della pandemia i due no vax bresciani arrestati con l'accusa di atto di terrorismo per aver lanciato due molotov contro il centro vaccini di via Morelli a Brescia la vigilia di Pasqua.

"Stiamo a guardare che succede. O si va per ribaltare tutto o inutile muoverci. Dobbiamo ribaltare il governo, reset totale" dicono in un'intercettazione telefonica del 6 aprile Paolo Pluda e Nicola Zanardelli, i due 50enni no vax e negazionisti in carcere da sabato mattina e che domani risponderanno all'interrogatorio del gip.

Paolo Pluda il 16 aprile, tredici giorni dopo aver lanciato le molotov, torna davanti al centro vaccinale di Brescia e registra un messaggio audio senza immaginare di essere intercettato.

"Signore e signori è arrivato il circo. Freschetto stasera.

Bisogna proprio accendere una stufa stasera. Ogni tanto ci ripasso. La pandemia, la pandemia è una fesseria. E se non guardi la tv il covid non esiste più", sono le parole pronunciate da Pluda. (ANSA).