ANSA-IL-PUNTO/COVID: Lombardia

(ANSA) - MILANO, 03 MAG - Con 15.287 tamponi effettuati, sono 637 i nuovi casi in Lombardia, con il tasso di positività stabile al 4,1% (ieri 4.2%). Calano sia i posti letto occupati in terapia intensiva (-7, 535) che negli altri reparti (-75, 3.215). I decessi sono 28 per un totale di 32.973 morti in regione dall'inizio della pandemia.

Oggi pomeriggio il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha ricevuto, nell'ospedale in Fiera la prima dose di vaccino AstraZeneca, come previsto per gli over 60.

"Ho ricevuto una dose di Astrazeneca - ha detto - e non ho sentito nessun fastidio. Sono contento di essere stato vaccinato proprio qua, uno dei luoghi simbolo della lotta al Covid. Tanto è stato fatto in questo posto e quindi mi ha fatto piacere essere chiamato qui. A fine luglio avrò il richiamo. Auspico che tutti i lombardi aderiscano alla campagna vaccinale che è l'unico modo per sconfiggere il virus".

Quello che ha caratterizzato la giornata è stato però anche lo strascico di polemiche riguardo i festeggiamenti per lo scudetto dell'Inter nel capoluogo lombardo.

In particolare lo scontro fra il leader della Lega Matteo Salvini e il sindaco Giuseppe Sala dopo gli assembramenti dei tifosi dell'Inter che hanno invaso piazza Duomo a Milano.

"Sala non poteva far entrare 20.000 tifosi in uno stadio che ne contiene 80.000, invece di tacere e scappare? Milano ha ancora un sindaco?": ha chiesto polemicamente in un tweet Salvini.

"La risposta è no - ha replicato Sala Innanzitutto perché gli stadi sono chiusi. E poi, come entrano ed escono 20.000 tifosi senza assembrarsi?" Il sindaco ha poi aggiunto al suo post sui social l'hashtag #ministropercaso, riferito a Salvini. "Abbiamo valutato che chiudere piazza Duomo, spazio urbano ampio e con numerose vie di esodo, sarebbe stato inevitabilmente occasione di ancora più densi e rischiosi assembramenti, sotto ogni profilo", ha spiegato il prefetto Renato Saccone. (ANSA).