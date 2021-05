Teatro: Piccolo a Milano riapre domani dopo sei mesi

(ANSA) - MILANO, 02 MAG - Dopo sei mesi di silenzio, il Piccolo Teatro di Milano ha voluto far precedere la riapertura del sipario, che avverrà martedì 4 maggio con la prima nazionale di Ladies Football Club, da una sorta di anteprima, quattro giorni (dal 27 aprile) di prove aperte e un'installazione sonora dei podcast di "Abbecedario per il mondo nuovo", un segno per rimarcare il difficile passaggio, grazie al quale i teatri torneranno a respirare all'unisono con la città.

La settimana di "vigilia" culminerà domani al Teatro Strehler, alle 19 e 30, in un momento di incontro dal titolo 'A questa comunità abbiamo dato il nome di polis', un progetto di drammaturgia collettiva coordinato da Paolo Di Paolo, interpretato da Sonia Bergamasco, Leda Kreider, Laura Marinoni e accompagnato dalle composizioni estemporanee di Enrico Intra, eseguite, per l'occasione, in duo con Margherita Carbonell, allieva di contrabbasso dei Civici Corsi di jazz.

"Il prossimo 3 maggio è un passaggio cruciale nella vita del nostro teatro e della città tutta - commenta il direttore Claudio Longhi - una data che ci parla del desiderio di ripartire e, dopo mesi di forzate solitudini domestiche, ci riporta alla consuetudine dell'incontro - in uno spazio pubblico - con l'altro, al piacere della relazione sociale. Una data così significativa necessitava di una cura particolare - di un "rito" appositamente pensato per questo momento. Un rito che celebrasse i valori della condivisione, dell'amicizia, del dialogo. Un ponte ardito per sfuggire ai nostri isolamenti e ricongiungerci finalmente alla realtà, affidandoci allo sguardo dei nostri simili. Una sinfonia di voci, melodie e pensieri per ritrovare il calore della comunità. Un momento di condivisione per scoprire e fare esperienza del significato profondo di essere polis". (ANSA).