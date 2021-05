Ordigno bellico fatto brillare nel Milanese

(ANSA) - MILANO, 02 MAG - Sono state 430 le persone che hanno passato la mattinata fuori casa per consentire le operazioni di brillamento di un ordigno bellico in un quartiere di Segrate, alle porte di Milano. Sono usciti di casa alle 7 per andare da parenti, nelle aree accoglienza individuate dal Comune nel plesso scolastico di San Felice e nella zona sud Parco Idroscalo, quest'ultima per i soli possessori con cane al seguito.

Le operazioni di evacuazione sono state coordinate dalla Prefettura di Milano nel rigoroso rispetto dei protocolli anti Covid-19, a garanzia della sicurezza sanitaria della popolazione e del personale impiegato e si sono concluse alle 12 e 40.

Il servizio di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici - spiega la Prefettura - è svolto sul territorio nazionale per motivi connessi con la salvaguardia della vita umana o con la pubblica utilità, a seguito di ritrovamento di ordigni esplosivi e limitatamente all'intervento sugli stessi, sotto il coordinamento delle Prefetture.

La bonifica occasionale del territorio compete ad organi dell'Esercito per tutti gli ordigni residuati bellici rinvenuti sul territorio nazionale, esclusi quelli giacenti nelle acque marine, con l'impiego di personale specializzato.

E' il 10° reggimento genio guastatori l'Ente responsabile delle operazioni di bonifica nella regione Lombardia, sotto il coordinamento del Comando Truppe Alpine di Bolzano.

Nel 2020 sono stati effettuati 63 interventi per un totale di 809 ordigni distrutti, mentre nel 2021, ad oggi, sono stati conclusi 29 interventi per un totale di 120 ordigni neutralizzati.

Quello di Segrate ha riguardato una bomba d'aereo inglese MC Mod. MK IV da 500 libbre, lunga 94,5 cm (ANSA).