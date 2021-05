Covid: Polizia chiude tre locali a Milano

(ANSA) - MILANO, 02 MAG - Sono stati tre gli esercizi commerciali chiusi per cinque giorni dagli agenti della Questura d Milano per l'inosservanza delle norme contro la diffusione del covid nella giornata di ieri.

Il primo è stato un circolo di Quarto Oggiaro dove sono state trovate sei persone che pranzavano al chiuso.

Il secondo è stato un ristorante in via Varanini dove stavano pranzando altrettante persone.

L'ultimo in via Morosini: erano in 13 all'interno di un ristorante che cucina sushi.

Tutti gli avventori sono stati sanzionati, così come i titolari mentre i locali sono stati chiusi per cinque giorni.

