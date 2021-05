Covid: carabinieri interrompono festa in casa a Milano

(ANSA) - MILANO, 02 MAG - Sei ragazzi, studenti universitari fuori sede, di età compresa tra i 20 ed i 29 anni, sono stati sanzionati dai carabinieri perché avevano organizzato la notte scorsa un a festa in un appartamento di corso Lodi a Milano. I militari sono giunti sul posto dopo una segnalazione di schiamazzi all'interno dell'appartamento affittato da uno di loro Sempre questa notte, a San Donato Milanese, i militari sono intervenuti per disperdere un assembramento. Sono stati identificati in 15, tutti giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni che sono stati sanzionati per violazione del "coprifuoco".

E' stato anche denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale e sanzionato per mancato uso dei dispositivi di protezione individuale un 23enne italiano che, invitato ad indossare la mascherina , ha offeso i carabinieri. (ANSA).