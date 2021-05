Covid: a Milano in tanti al parco e al ristorante

(ANSA) - MILANO, 02 MAG - In tanti i milanesi si sono riversati nei parchi cittadini nella prima, assolata domenica in zona gialla a Milano.

In molti anche al ristorante, rigorosamente all'aperto, nei luoghi dalla Movida, dalla Darsenaa a corso Garibaldi e Porta Venezia e non solo ma senza che per il momento si siano verificate situazioni critiche, secondo quanto riferiscono gli agenti della Polizia locale. (ANSA).