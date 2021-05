Casellati visita Mind, questa è l'Italia del futuro

"Guardo a questi cantieri, al lavoro incredibile di rigenerazione urbana che è stato fatto; alle somme importanti che sono state investite, alle sinergie tra pubblico e privato messe in campo e mi convinco che questa è l'Italia del futuro".

Lo ha detto la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati in occasione della cerimonia di intitolazione delle prime vie e piazze a Mind, il Milano Innovation District che sorge nell'area dove venne realizzato Expo, assieme al presidente della Regione Attilio Fontana e al sindaco di Milano Giuseppe Sala. "Oggi, nell'area di Expo 2015, vediamo sorgere un nuovo distretto dell'innovazione e della tecnologia. Esattamente un anno fa, nel pieno dell'emergenza Covid, mi trovavo a Genova dove si stavano concludendo i lavori di ricostruzione del Ponte Morandi - ha ricordato -. Un modello che, già in quell'occasione, avevo proposto di estendere al mondo dell'impresa e al settore delle grandi opere per ridare slancio al Paese e liberarlo dai vincoli di una burocrazia eccessiva e soffocante. Ecco, oggi visitando questo nuovo distretto dell'innovazione e della tecnologia che sta sorgendo nell'area di Expo 2015, sento quella stessa energia positiva".

"Io credo che questa pandemia ci abbia fatto capire che dobbiamo affrontare anche il tema della sanità con una prospettiva che guardi al futuro e credo che in questo sito si potrà fare molto per migliorare la qualità della nostra vita. - ha detto il presidente Fontana - Anche oggi, nella festa dei lavoratori, da questo sito possa nascere un messaggio di futuro e che superata la pandemia riusciremo a far diventare grande il nostro paese e la nostra regione".

"Questa giornata per me ha un duplice significato, è la festa dei lavoratori e poi mi riporta all'inaugurazione di Expo sei anni fa - ha aggiunto il sindaco Sala -. Sembrava impossibile aprire invece ce l'abbiamo fatta perché ci abbiamo messo tanto lavoro e dedizione e questi valori verranno rimessi in Mind e nello sviluppo di questa area. Gli obiettivi sono gli stessi, si lavorerà sulla reputazione di Milano, la creazione di posti di lavoro, la sostenibilità, da qua bisogna ripartire". (ANSA).