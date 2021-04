Malagò ricorda Mondelli, scosso dalla sua tragica scomparsa

(ANSA) - ROMA, 30 APR - In occasione della Giunta del Coni, l'ultima prima delle elezioni del 13 maggio "abbiamo fatto un minuto di raccoglimento per Filippo Mondelli, una storia che si fa fatica a raccontare. Sono particolarmente scosso". Lo ha riferito Giovanni Malagò, ricordando così Mondelli, l'ex campione del mondo di canottaggio scomparso ieri per un osteosarcoma.

"Quando ho cominciato a pensare agli atleti che avrei voluto nella mia squadra in Consiglio nazionale, ho pensato a delle persone che facendo attività si sono dovute fermare, non hanno avuto fortuna. E ho pensato a Filippo", ha aggiunto Malagò ricordando la candidatura di Mondelli, solo due settimane fa eletto nel nuovo Consiglio del Coni in rappresentanza degli atleti. "Filippo non vedeva l'ora di affrontare questa nuova avventura, il fatto che sia stato il più votato tra i suoi colleghi è stata una bella cosa. Era un ragazzo senza vizi, mai avrei potuto immaginare che questo osteosarcoma potesse divorarlo in così poco tempo", ha concluso Malagò. (ANSA).