Inter: Zhang alla squadra, 'grazie, ora manca ultimo sforzo'

(ANSA) - ROMA, 30 APR - Si e' appena conclusa la visita del presidente dell'Inter, Steven Zhang, alla Pinetina alla vigilia della partita di Crotone, prima occasione per la matematica certezza dello scudetto. Zhang, apprende l'ANSA da fonti nerazzurre, ha incontrato brevemente la squadra e Antonio Conte alla presenza dei due ad, Antonello e Marotta, del ds Ausilio e del professor Volpi e si è detto orgoglioso di loro per un "viaggio eccezionale"; ha ringraziato per tutto quello che hanno fatto fino ad oggi in un contesto legato all'emergenza COVID così complicato, sottolineando che "ora manca l'ultimo sforzo".

Poi, un lungo abbraccio con Conte. (ANSA).