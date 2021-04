Conte, con lo scudetto la stagione sarebbe un'opera d'arte

(ANSA) - MILANO, 30 APR - "Speriamo di finire bene questa stagione, sarebbe veramente un'opera d'arte per l'Inter. Quando ti avvicini a un traguardo è inevitabile che l'attesa diventa qualcosa da gestire per te, per il gruppo, il club, i tifosi.

Non è facile, ma penso stiamo gestendo il tutto nella giusta maniera". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Antonio Conte.

"Quando ho detto che domani dobbiamo fare l'Inter è per gestire tutto nella giusta maniera e arrivare in porto quanto prima.

Sappiamo che chi è dentro alla Pinetina, chi ci lavora, dalla guardia al calciatore, a chi taglia l'erba, che sta per essere fatto qualcosa di straordinario". (ANSA).