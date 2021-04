Cinema: Anteo lancia il biglietto sospeso

(ANSA) - MILANO, 30 APR - Un biglietto sospeso, come il caffé, per offrire un film a chi non se lo può permettere: è l'iniziativa lanciata dal cinema Anteo per la Festa dei Lavoratori. Sabato 1 maggio è anche il compleanno del cinema milanese, fondato 42 anni fa. Da domani, chiunque lo desideri potrà offrire un biglietto del cinema - al prezzo ridotto di € 4,50 - a una persona sconosciuta.

L'iniziativa è in vigore in tutte le sale Anteo, da domani per le sale di Milano (Anteo Palazzo del Cinema, CityLife Anteo) e da mercoledì 5 maggio per le sale di Cremona (spazioCinema CremonaPo), Monza (Capitol Anteo spazioCinema) e Treviglio (Treviglio Anteo spazioCinema).

Il funzionamento è semplice: basta comprare un biglietto sospeso al prezzo ridotto di € 4,50, che sarà conservato dagli operatori di cassa fino al momento in cui non verrà richiesto da un altro spettatore. Il biglietto potrà essere valido per qualsiasi spettacolo della programmazione in corso, a eccezione degli eventi speciali. (ANSA).