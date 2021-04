Calcio: Conte, con il Crotone dovremo fare l'Inter

(ANSA) - MILANO, 30 APR - "Domani dovremo fare l'Inter. Se andiamo pensando di fare qualcosa di diverso ci sarà una brutta sorpresa. Dobbiamo avere rispetto del Crotone, saranno molto motivati perché vogliono dimostrare di poter valere la Serie A, quale migliore occasione quella di affrontare la prima in classifica. L'ho detto ai ragazzi e mi auguro mi ascoltino". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Antonio Conte, nella conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Crotone.

"La stanchezza c'è per noi e per gli altri. Magari gli altri, visto il distacco, la stanno accusando di più. Stiamo per fare qualcosa di storico, non penso sia il caso di parlare di stanchezza. Se qualcuno è stanco me lo dice e va in panchina", ha aggiunto. (ANSA).