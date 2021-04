ANSA-IL-PUNTO/COVID: Lombardia

(ANSA) - MILANO, 30 APR - In Lombardia diminuiscono ancora i ricoverati nelle terapie intensive, che sono 550, 7 meno di ieri, e nei reparti (3495, 102 meno di ieri). Su 53.645 tamponi effettuati, sono 2.214 i nuovi positivi (4,1%), mentre i decessi sono 41, per un totale di 32.870 da inizio pandemia. E prosegue spedita la campagna vaccinale. "Ieri abbiamo superato le 110 mila vaccinazioni sulle 500 mila nazionali. Ottimo traguardo! La campagna va 'quasi' a pieno regime. Potremmo fare anche di più.

Oggi visiterò gli hub nelle province di Cremona e Mantova.

Avanti così!", ha scritto il presidente Attilio Fontana, sul suo profilo Twitter.

Buone notizie sono date anche dall'assessore al Welfare Letizia Moratti: "stiamo andando decisamente bene. Siamo a 3 milioni e 200 mila dosi. Gli 80enni sono un milione e 200 mila vaccinati con una percentuale del 98%, gli over 70 sono più di 600 mila con una percentuale del 78%. E siamo anche a una buona percentuale dei 60enni con più di 300mila". Sul fronte della prevenzione un robot che consente in pochi minuti la sanificazione avanzata di ambienti ospedalieri e in particolare delle sale operatorie da possibili depositi di Covid-19 è stato donato dal gruppo Intesa Sanpaolo all'Ospedale Sacco di Milano, in prima linea nella lotta contro la pandemia. Il robot, si legga riduce "in pochi minuti" la carica virale sulle superfici e sui Dpi, garantendo maggiore sicurezza al personale sanitario e ai pazienti in fase di guarigione e riducendo la possibilità di contrarre il virus.

"Cari signori giornalisti, questa mattina il Pronto Soccorso Covid 19 del San Raffaele è vuoto. Vaccini, ricerca e soprattutto cure corrette e tempestive fanno la differenza". A scriverlo è il professor Alberto Zangrillo sul suo profilo Twitter. (ANSA).