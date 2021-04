ANSA-BOX/Atletica: Danielle oltre il razzismo,ora sono italiana

(ANSA) - PAVIA, 30 APR - Alla fine è riuscita a coronare il suo sogno. Danielle Frédérique Madam, 23 anni, di origini camerunensi, campionessa di atletica nella specialità del lancio del peso, è da oggi cittadina italiana.

La cerimonia si è svolta a Palazzo Mezzabarba, sede del Comune di Pavia, davanti al sindaco Mario Fabrizio Fracassi che si era preso a cuore il suo caso dopo che Danielle, nello scorso autunno, era stata oggetto di attacchi e insulti razzisti. Tutto era nato dopo che l'atleta si era sfogata sui social in seguito alla notizia dell'indagine aperta a Perugia per il falso esame di italiano di Luis Suarez: "Se fossi un calciatore come Suarez - aveva dichiarato Danielle - non avrei problemi ad avere un passaporto". Una dichiarazione che le era costata diversi messaggi di odio e razzismo sui social ed anche un'infelice frase rivoltale da un cliente del bar presso il quale la ragazza lavorava: "Tu non sei italiana, a cosa ti serve diventare italiana? Tu non diventerai mai italiana".

A distanza di sei mesi da quei tristi episodi, Danielle invece ce l'ha fatta e il primo a essere felice oggi è stato il sindaco di Pavia, la città nella quale la ragazza vive ormai da diversi anni. "Danielle ha giurato ed è ufficialmente cittadina italiana - ha sottolineato Fracassi -. O meglio: lo è anche sui documenti, perché a livello di cultura e sentimenti già lo era.

È stato un lungo percorso dovuto a una lunga istruttoria, ma ce l'ha fatta. La sfortuna si era messa di traverso: mancavano alcuni documenti, a causa della sua vita non facile, e questo ha ostacolato, almeno fino a oggi, il riconoscimento del suo diritto a essere quello che è: italiana".

"Oggi un sogno si realizza - ha concluso il sindaco -.

Adesso, da buona sportiva, Danielle potrà inseguire il prossimo obiettivo: diventare una militare dell'Arma dei Carabinieri e, magari, vincere un trofeo importante con le insegne dei gruppi sportivi dell'Arma. Glielo auguro, così come lo auguro ai nostri Carabinieri e alla nostra Italia, che deve sempre primeggiare, in ogni settore". (ANSA).