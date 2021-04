1 maggio: a Milano acqua gratis per i riders

(ANSA) - MILANO, 30 APR - Una bottiglietta d'acqua gratuita per ciascun ritiro, un gesto simbolico come premio produttività ai rider in quanto stretti collaboratori, seppur non dipendenti diretti. E' l'iniziativa presa, in occasione della Festa dei Lavoratori, dal marchio Pacifik Poke per ringraziare i rider che effettuano ogni giorno le delivery sul territorio. In collaborazione con Acqua San Bernardo, Pacifik Poke lancia così la campagna "All we need is Water", impegnandosi a trasformare ogni punto vendita Pacifik Poke in un vero e proprio pit-stop di rifornimento per la flotta della delivery, un riconoscimento per aver garantito al settore della ristorazione continuità di servizio.

"In questo periodo segnato da lockdown e smart working - dice Stefano Zenga, CEO di Pacifik Poke -, ci siamo resi conto che una grande differenza l'hanno fatta proprio i rider che collaborano con le società di delivery. Senza il loro supporto, sarebbe stato impossibile garantire un servizio di Ristorazione tanto capillare quanto puntuale. È in questo contesto che abbiamo voluto esprimere un gesto di apprezzamento e di ringraziamento a tutti i Riders.

La partnership tra Acqua San Bernardo e Pacifik Poke si concretizza nella messa a disposizione di 15.000 bottigliette d'acqua al mese, personalizzate e gratuite, che dal 1° maggio saranno disponibili per tutti i lavoratori del settore".

L'iniziativa durerà 3 mesi, fino al 30 giugno 2021.

"Essere - aggiunge Antonio Biella, dg di Acqua San Bernardo - perché mai come in questo momento durissimo per la ristorazione, il valore del delivery si è fatto sentire forte. Quindi, buon 1° maggio a tutti". (ANSA).