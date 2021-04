Vaccini: code e pioggia all'hub Bicocca

(ANSA) - MILANO, 29 APR - Si sono create code fin dal mattino all'hub vaccinale realizzato al Pirelli HangarBicocca di Milano.

In parte, hanno spiegato dall'Asst Nord Milano, questo è stato dovuto all'arrivo con largo anticipo delle persone che dovevano essere vaccinate, in parte ai tempi per le anamnesi. Per questo sono state attivate ulteriori linee vaccinali. Oggi all'Hangar sono state somministrate oltre 2.300 dosi. (ANSA).