Ciclomotori cammuffati da monopattini, sequestrate pagine web

(ANSA) - MILANO, 29 APR - Monopattini elettrici privi delle caratteristiche per essere omologati per la circolazione, come quelli con sellino e con una potenza superiore ai 500 watt, e presentati e venduti on line in modo ingannevole e inducendo quindi i consumatori a ritenere la loro idoneità sebbene invece siano assimilabili a veri e propri ciclomotori.

Per questo il gip di Milano Guido Salvini, su richiesta della Procura, ha disposto il sequestro preventivo di 8 pagine web sulle piattaforme Amazon ed eBay nell'ambito dell'indagine, ancora a carico di ignoti, in cui si contesta la tentata frode in commercio. Per il giudice sono "ciclomotori camuffati".

(ANSA).