L'istinto dei calamari, il dramma dei bambini-soldato

(ANSA) - MILANO, 29 APR - In libreria il romanzo "L'istinto dei calamari", esordio letterario per Leone Editore del giornalista milanese Fabio Lombardi.

Lungo le coste della Croazia, Leonida Lucomagna, ex giornalista, cerca di dimenticare gli avvenimenti degli ultimi anni. Maria, una suora dal passato misterioso, riesce a mettersi in contatto con lui e a ingaggiarlo per rintracciare Maddalena, una ragazza rapita e costretta a diventare una giovane guerrigliera. Quello che Leonida è chiamato ad affrontare, è un lungo viaggio che parte dall'Africa e arriva fino all'Italia, passando per l'Uganda.

Un libro-denuncia, quello di Fabio Lombardi, sulla guerra civile in corso e sul fenomeno dei soldati bambini, rapiti dai guerriglieri e a loro volta arruolati. Ma anche una storia che racconta di madri e di figlie, di tradimenti e di sacrifici, e di quanto sia importante l'amore.

Fabio Lombardi ha realizzato in passato un reportage in Uganda proprio sulla condizione dei bambini soldato, andato in onda su Canale 5. Attualmente lavora nella redazione di Quarto Grado e Mattino Cinque e scrive sul suo blog personale neraedintorni.it. (ANSA).