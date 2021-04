Incendiano e danneggiano auto, arrestati due 15enni

(ANSA) - MILANO, 29 APR - Due ragazzini di 15 anni sono stati arrestati dai carabinieri a Lissone (Monza), con accuse per furto su auto, danneggiamento e incendio di un'autovettura. Dopo essere intervenuti per una segnalazione di auto in fiamme in un parcheggio, lunedì notte, i carabinieri hanno raccolto numerose denunce da proprietari di vetture posteggiate nello stesso luogo.

Grazie all'analisi di una serie di telecamere di videosorveglianza della zona, i militari hanno identificato i presunti autori. I ragazzini, a quanto emerso, avrebbero agito spinti da un'ingiustificata volontá di commettere atti vandalici.

Arrestati su disposizione del gip del Tribunale per i Minorenni di Milano, i due sono stati portati in due distinte comunità di recupero. (ANSA).