Covid: Sala,zona gialla? Milano sta reagendo con compostezza

(ANSA) - MILANO, 29 APR - "Mi pare però che ci sia grande volontà da parte di tutti di partecipare alla vita cittadina, di aiutare i ristoratori e quelli dei bar. Secondo me la città sta reagendo con compostezza, speriamo che sia così". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato dei primi giorni di zona gialla in città a margine della cerimonia di deposizione della corona di fiori in memoria di Sergio Ramelli, giovane militante di destra ucciso nel 1975 da Avanguardia Operaia.

"Ovviamente con il prefetto e il questore stiamo studiando la situazione per poterla gestire, perché poi qualcosa di non ideale succede sempre - ha aggiunto -. Da un lato dobbiamo essere noi fermi nel riprendere chi non si comporta in maniera giusta, dall'altro lato ogni tanto un po' di tolleranza può anche non andar male". (ANSA).