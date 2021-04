Carabinieri recuperano opera di Edi Sanna, un arresto

(ANSA) - MILANO, 29 APR - I Carabinieri della Stazione Milano Musocco hanno arrestato un 47enne che a marzo aveva rubato una statua in legno creata dall'artista Edi Sanna e recuperato l'opera d'arte del valore di circa 10mila euro.

I militari, dopo indagini basate anche sull'analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, sono riusciti a individuare il responsabile, già noto ai carabinieri poiché ha precedenti specifici ed è stata emessa l'ordinanza di custodia cautelare.

La statua, opera raffigurante Madre Natura era stata esposta dall'artista in diverse mostre nazionali tra le quali "il Simposio" di Bergamo e "Il Bosco di Sculture" del Parco la Goccia di Milano.

L'arrestato è ora in carcere a Bollate. (ANSA).