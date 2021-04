ANSA-IL-PUNTO/COVID: Lombardia

(ANSA) - MILANO, 29 APR - "Ieri la Regione Lombardia ha superato le 92mila dosi somministrate, il 25% di tutte le inoculazioni del giorno in Italia, oggi si arriverà a circa 110mila. Frutto del lavoro dei tanti vaccinatori lombardi e del modello ottimizzato degli hub, realizzato e coordinato da Guido Bertolaso". Lo ha scritto la vice presidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, sul suo profilo Twitter, sottolineando il trend positivo.

Intanto, con 51.253 tamponi effettuati, sono 2.304 i nuovi positivi in Lombardia, con il tasso di positività stabile al 4.4% (ieri 4.2%). Continua anche il calo dei ricoveri sia in terapia intensiva (-18, 557) che negli altri reparti (-110, 3.597). I decessi sono 40 per un totale complessivo di 32.829 morti in regione dall'inizio della pandemia. Per quanto riguarda le province, sono 651 i casi nella città metropolitana di Milano, di cui 242 a Milano città, 323 a Varese, 277 a Brescia, 222 a Como, 179 a Bergamo, 141 a Mantova e a Monza e Brianza, 98 a Pavia, 76 a Lecco, 69 a Cremona, 39 a Sondrio e 38 a Lodi.

Sul tema Covid è tornato oggi anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. "Mi pare però che ci sia grande volontà da parte di tutti di partecipare alla vita cittadina, di aiutare i ristoratori e quelli dei bar. Secondo me la città sta reagendo con compostezza, speriamo che sia così", ha detto a margine della cerimonia di deposizione della corona di fiori in memoria di Sergio Ramelli, giovane militante di destra ucciso nel 1975 da Avanguardia Operaia. "Ovviamente con il prefetto e il questore stiamo studiando la situazione per poterla gestire, perché poi qualcosa di non ideale succede sempre - ha aggiunto -. Da un lato dobbiamo essere noi fermi nel riprendere chi non si comporta in maniera giusta, dall'altro lato ogni tanto un po' di tolleranza può anche non andar male". (ANSA).