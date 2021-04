Ai quarti del campionato Debate, metà squadre pugliesi

(ANSA) - MILANO, 29 APR - La Puglia è terra di dibattito, o meglio di Debate, almeno a giudicare dai risultati degli ottavi di finale del campionato italiano giovanile, che si sono appena conclusi. Delle otto squadre ammesse ai quattro, infatti la metà è pugliese: tre della provincia di Bari (I Leoncini di Sant'Eramo in Colle, i Topicspitters di Castellana Grotte e i Magnifici Canudo di Gioia del Colle) mentre sono leccesi i Cosimo de Giorgi. Se la dovranno vedere il 7 maggio con i Baruffi Ceva di Ceva (nel Cuneese) e i torinesi Zipangulu, i Zazie di Gallarate in provincia di Varese e Confuto ergo sum di Termoli (Campobasso).

La finale del campionato. organizzato dalla Società Nazionale Debate Italia con il sostegno di Coop Lombardia, il patrocinio di Commissione Europea e Parlamento Europeo, si svolgerà il nove maggio. Per i quarti il tema che le squadro dovranno trattare sarà 'Il Presidente della Commissione Europea dovrebbe essere eletto tramite voto popolare diretto', mentre per la finale ha come tema 'L'Unione Europea dovrebbe rendere prioritaria la realizzazione del modello degli Stati Uniti d'Europa'. I video delle gare e tutte le informazioni sul Debate e sul Campionato si possono trovare al sito campionatoitalianodebate.it. (ANSA).