1 maggio: a Milano aperte le mostre a Palazzo Reale, Pac e Mudec

(ANSA) - MILANO, 29 APR - Sarà un primo maggio all'insegna della cultura quello di Milano. Dopo mesi di chiusure forzate, il Comune ha deciso l'apertura straordinaria nel giorno della festa dei lavoratori delle mostre allestite a Palazzo reale, al Pac e al Mudec, il museo delle culture.

Chiusi sabato, riapriranno domenica i musei civici. Ma l'ingresso a mostre e musei sarà consentito, sabato, domenica e nei giorni festivi solo con prenotazione effettuata entro il giorno precedente alla visita, come deciso dal governo.

Fra le esposizioni in programma: a Palazzo Reale 'Le signore dell'Arte. Storia di donne fra '500 e '600', 'Divine Avanguardie. Le donne nell'arte russa' e 'Prima donna' dedicata alle fotografie di Margareth Burke White. Mentre il Mudec inaugura proprio il primo maggio le mostre 'Tina Modotti. Donne, Messico e Libertà' e 'Robot. The Human Project'. (ANSA).