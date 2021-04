Residenti contro via a suora uccisa da 3 ragazze

(ANSA) - CHIAVENNA, 28 APR - Alla vigilia della cerimonia di beatificazione, in programma a inizio giugno, di suor Maria Laura Mainetti, uccisa a Chiavenna (Sondrio) a coltellate da tre minorenni il 6 giugno del 2000 mentre in ginocchio chiedeva di perdonare le sue baby-assassine, in città monta la polemica per la decisione del Comune di intitolarle una strada. Un gruppo di residenti, per meri motivi burocratici, si oppone alla decisione ed ha consegnato in Municipio, come ha scritto il Corriere della Sera, una petizione con in calce alcune firme di chi chiede di cambiare il progetto: alla suora martire non la via, ma intitolate un parco. (ANSA).