Processo Milano a Maroni rinviato a luglio per motivi salute

(ANSA) - MILANO, 28 APR - E' stato rinviato al prossimo 14 luglio il processo milanese a carico dell'ex governatore lombardo e candidato sindaco a Varese Roberto Maroni imputato, davanti alla quarta penale, per induzione indebita e turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente per il caso di un contratto di cui ha beneficiato, tra il 2017 e il 2018, l'architetto Giulia Capel Badino in Ilspa (Infrastrutture lombarde spa).

I giudici (presidente Marchegiani), infatti, hanno accolto l'istanza di legittimo impedimento per motivi di salute presentata dal legale di Maroni, l'avvocato Domenico Aiello.

Oggi il dibattimento avrebbe dovuto iniziare coi primi testi dell'accusa. Nel processo è imputato anche l'ex dg di Ilspa Guido Bonomelli. (ANSA).