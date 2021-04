Inter: Zhang arrivato a Milano

(ANSA) - MILANO, 28 APR - Il presidente dell'Inter Steven Zhang è tornato a Milano. Il numero uno nerazzurro è atterrato infatti con un volo privato, rientrando in Italia dopo alcuni mesi di assenza. Sul tavolo di Zhang non solo i festeggiamenti per lo scudetto, ma anche il futuro del club nerazzurro, tra le trattative per un finanziamento e il possibile incontro con il tecnico Antonio Conte. (ANSA).