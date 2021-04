Covid: Ats Milano, contagi stabili nelle scuole

(ANSA) - MILANO, 28 APR - Nella settimana dal 19 al 25 aprile sono 658 i positivi al Covid-19 nelle scuole delle province di Milano e Lodi. E' quanto comunica Ats Città Metropolitana di Milano spiegando che si tratta di 536 alunni e 122 operatori scolastici. Il numero di persone isolate, invece, è 8.779: 8.421 alunni e 358 operatori.

Nella settimana precedente i casi positivi erano stati 669 mentre le persone in isolamento 5.187: "La stabilità dei casi Covid nelle scuole — spiega il Dott. Marino Faccini, Direttore della UOC Medicina Preventiva delle Comunità-Malattie Infettive di ATS Milano — è un segnale positivo che tuttavia deve essere consolidato mantenendo alta l'attenzione verso i protocolli di sicurezza e i corretti comportamenti individuali di protezione dal rischio di contagio. Gli isolamenti — continua Faccini — sono in aumento perché, a differenza della settimana scorsa in cui diversi casi erano da poco rientrati a scuola e avevano avuto meno occasioni di contatto con i compagni, in questa settimana la ripresa della frequenza scolastica è stata più completa e di conseguenza sono stati tracciati più contatti da porre in quarantena".

Dei 658 positivi, 41 sono del Nido, 127 della scuola dell'infanzia, 197 della scuola primaria, 128 della secondaria di primo grado e 165 di quella di secondo grado. Delle 8.779 persone isolate, invece, 567 sono del Nido, 1.864 sono della scuola dell'infanzia, 2.744 sono della scuola primaria, 2.141 sono della scuola secondaria di primo grado e 1.463 di quella di secondo grado. (ANSA).