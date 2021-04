Basket: Eurolega, Bayern Monaco- Ax Milano 85-79

(ANSA) - MILANO, 28 APR - Non stacca il biglietto per Colonia l'Ax Milano, sconfitta in gara3 dal Bayern Monaco (85-79) ma ancora avanti 2-1 nella serie. La squadra di Messina, che venerdì avrà il secondo match point per raggiungere la prima Final Four dal 1992, soffre l'aggressività della difesa tedesca, molto fisica, e sotto i tabelloni, dove Zipser (11) e Johnson (9+9) sono un fattore nel dominio a rimbalzo (32 a 24). Ma a mettere in croce Milano è Lucic, attenzionato proprio dall'Olimpia in vista della prossima stagione: il serbo è determinante con 27 punti (4/5 da tre, 11/12 ai liberi), di cui 12 nel terzo quarto, il momento decisivo della gara grazie ad un parziale di 12-0 (53-35 al 25'). Milano prova a recuperare con le sfuriate di Delaney (18) in avvio di ultimo quarto (64-58 al 31') ma la squadra di Trinchieri questa volta mantiene i nervi salvi e allunga la serie. Chiude invece i conti il Cska che elimina 3-0 il Fenerbahce e si qualifica per il ballo conclusivo. (ANSA).