Arsenale in casa e orto, arrestato nel Milanese

(ANSA) - MILANO, 28 APR - Aveva un arsenale in casa e in due capanni per gli attrezzi in un orto nella sua disponibilità. Per questo, gli agenti della Squadra mobile della Questura di Milano hanno arrestato a Rho (Milano) un italiano di 61 anni, incensurato, per detenzione di armi clandestine, detenzione di più armi comuni da sparo e munizionamento vario.

I poliziotti, con quelli del Commissariato Rho e unità cinofile anti esplosivo, hanno eseguito una perquisizione delegata dalla Procura di Milano che sta coordinando le indagini a seguito della scoperta a Lainate lo scorso 2 aprile, di un altro ingente arsenale che aveva portato all'arresto di un altro 61 enne con precedenti in materia di armi.

A Rho sono state trovate quattro armi corte, alcune con matricola abrasa e altre mancante, quattro armi lunghe, un'arma modificata con silenziatore e oltre 200 munizioni di vario calibro.

Sono in corso approfondimenti della Polizia Scientifica per risalire alla provenienza delle armi sequestrate. (ANSA).