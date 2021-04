Striscione No Tav su binari Milano, spray sul macchinista

(ANSA) - MILANO, 27 APR - Cinque persone col volto coperto da una mascherina hanno esposto uno striscione a sostegno dei No Tav sul Binario 2 della stazione ferroviaria di Porta Romana, a Milano, impedendo così la ripartenza di un treno di Trenord in sosta e diretto a Saronno. Lo striscione riportava la frase "Solidarietà con i resistenti No Tav". I carabinieri del Nucleo Radiomobile e della compagnia Porta Monforte sono intervenuti su segnalazione di agenti della Polfer. Prima del loro arrivo i 5 contestatori hanno imbrattato il vetro della motrice con spray nero, spruzzato anche addosso al macchinista, un ferroviere di 43 anni che era sceso per allontanarli. Le indagini sono affidate ai militari e alla Digos. A causa dell'episodio, hanno reso noto da Trenord esprimendo vicinanza al macchinista, la circolazione sulla linea S9 ha subito ritardi fino a 120 minuti e limitazioni di percorso.

Si è trattato di una "ennesima aggressione" che mostra una "condizione di rischio non più accettabile" secondo i sindacati dei trasporti FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, FAST, FAISA e UGL della Lombardia hanno indetto un'ora di sciopero del personale di Trenord dalle 17 alle 18. (ANSA).