Sci: Sofia Goggia premiata dalla Guardia di Finanza

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Ancora un riconoscimento per Sofia Goggia e la sua stagione di successi. La sciatrice delle Fiamme Gialle, è stata ricevuta dall'Ispettore per gli Istituti d'Istruzione del Corpo, Gen.C.A. Carlo Ricozzi: l'olimpionica azzurra, che quest'anno tra dicembre e gennaio ha inanellato lo storico poker di successi consecutivi in discesa libera, grazie ai quali, nonostante l'infortunio che l'ha costretta a rinunciare ai mondiali di Cortina, è riuscita a conquistare la Coppa del Mondo di specialità, è stata accompagnata dal Comandante del Centro Sportivo della Guardia di Finanza, Gen.B.

Flavio Aniello e dal Comandante del Gruppo Polisportivo Fiamme Gialle, Gen.B. Vincenzo Parrinello. Per i suoi successi Sofia ha ricevuto, direttamente dall'Ispettore Ricozzi, un Encomio Solenne, una delle ricompense militari più importanti per meritevole comportamento in servizio. (ANSA).