Polizia:Siap,attenzione a rabbia sociale

(ANSA) - MILANO, 27 APR - Il superlavoro sui controlli per le normative Anti-Covid, ma anche i contagi e i lutti che hanno colpito la Polizia di Stato, e le preoccupazioni per la "rabbia sociale" che potrebbe scatenarsi con l'implementazione della crisi economica dovuta allo sblocco dei licenziamenti, in futuro, sono stati tra gli argomenti cardine del congresso lombardo del Siap, Sindacato Autonomo Appartenenti Polizia.

I lavori in videoconferenza, guidati dal segretario, Enzo Delle Cave, hanno visto la partecipazione del questore di Milano, Giuseppe Petronzi, dell'assessore alla Sicurezza della Lombardia, Riccardo De Corato, di quello del Comune di Milano, Anna Scavuzzo, e di rappresentanti sindacali della Uil e dell'Associazione Lombarda dei Giornalisti.

"Fino ad oggi abbiamo cercato di fare il nostro dovere, con controlli serrati quanto umani, tra la gente - ha detto Delle Cave - e non dobbiamo dimenticare che se un domani la tensione sociale si alzasse, nella piazza accesa non avremmo di fronte gente animata da un'ideologia, o dall'odio, ma dalla necessità, che chiede risposte allo Stato". "Bisogna al più presto arrivare alla definizione del vostro contratto - ha detto l'assessore regionale alla Sicurezza - e fornirvi gli strumenti adeguati per la vostra incolumità. Mi riferisco ovviamente al taser. Un dispositivo che vi permetterebbe di non arrivare quasi mai allo scontro fisico con sbandati e balordi". (ANSA).