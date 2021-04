Droga: arrestato a Pavia con 22 kg. di marijuana e hashish

(ANSA) - PAVIA, 27 APR - Un giovane italiano di 24 anni, insospettabile e incensurato, è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile di Pavia con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il 24enne, considerato dagli investigatori il "grossista" di droga per il giro di spaccio presente in città, è stato trovato in possesso di 11 kg.

marijuana e altrettanti di hashish.

Come ha spiegato Giovanni Calagna, dirigente della mobile, da tempo i poliziotti della sezione anti-droga stavano tenendo sotto controllo i movimenti del giovane. Nella serata di ieri, di rientro da una località del Milanese è stato fermato dagli agenti che hanno trovato sulla sua auto 10 kg. di marijuana, suddivisi in 10 buste termosaldate. L'ulteriore perquisizione effettuata nell'appartamento di Pavia in cui è domiciliato ha permesso di trovare un altro kg. di marijuana e 11 kg di hashish (divisi in 97 panetti). La sostanza stupefacente, che immessa sul mercato della droga avrebbe fruttato oltre 200mila euro, è stata sequestrata. Sono in corso ulteriori indagini al fine di individuare eventuali complici del giovane. (ANSA).