ANSA-IL-PUNTO/COVID: Lombardia

(ANSA) - MILANO, 27 APR - Guido Bertolaso, che ha preannunciato il suo addio alla Lombardia, quando il suo apporto non servirà più, per il presidente della Regione, Attilio Fontana, "sicuramente ha dimostrato di aver fatto un ottimo lavoro, che sta proseguendo".

"Credo che di Bertolaso avremo ancora bisogno, quindi sono assolutamente convinto che continueremo a lavorare perché c'è un progetto che è quello della vaccinazione importante e rilevante, quindi continuerà a lavorare per la Regione Lombardia e lo ringrazio per quello che ha fatto fino ad oggi", ha aggiunto Fontana.

Nella giornata di oggi sono state raggiunte le 86.733 somministrazioni. Di queste, 22.139 hanno riguardato soggetti tra i 60 e i 70 anni, 30.831 persone tra i 70 e gli 80 anni e 13.378 fragili. Ma il dato più simbolico sono le tre milioni di dosi somministrate, un risultato per il quale la vice presidente e assessore al Welfare della Lombardia, Letizia Moratti, ha parlato di "ottimo lavoro di tutti a partire da Bertolaso". Non sono d'accordo le opposizioni, a partire dal Pd, secondo cui "Bertolaso non è il salvatore della Lombardia e il suo nome legato all' inefficienza della prima fase di vaccinazione".

Per quanto riguarda i contagi, con 35.798 tamponi effettuati, è di 1.369 il numero di casi positivi, con una percentuale del 3,8%. Scende sotto 600 il numero di pazienti in terapia intensiva (sono 582, 19 meno di ieri) e è di 3.819 negli altri reparti (-5). Sono invece 54 i morti, che portano il totale dei decessi da inizio pandemia a 32.742.

Sul fronte dei controlli, la polizia ha multato il titolare di un ristorante e i 27 clienti che stavano pranzando in un locale a Milano. E' accaduto attorno alle 13 di ieri in via Lorenteggio, dove gli agenti hanno scoperto i clienti ai tavoli nel ristorante di cucina sudamericana gestito da un ecuadoriano di 60 anni. Ai poliziotti ha anche detto di sentirsi autorizzato perché riteneva che non ci fossero pericoli all'interno. Tutte le persone presenti sono state multate per la violazione delle norme anti Covid e il locale è stato sanzionato con la chiusura per 5 giorni. Il ristorante era già stato chiuso in passato per lo stesso motivo. (ANSA).