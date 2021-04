Bertolaso pronto a lasciare, Lombardia può far da sola

La "macchina ormai è organizzata la Lombardia anche in questo ambito sta facendo da apripista, e sta dimostrando che le vaccinazioni massive funzionano con centri bellissimi, delle vere e proprie astronavi che stanno lavorando in tutte le province lombarde", così a Quarta Repubblica su Rete 4 Guido Bertolaso, consulente per il piano vaccinale della regione, ha spiegato che il suo contributo alla regione non serve più. "Bertolaso è servito all'inizio - ha concluso - ma ora la Lombardia è in grado di fare da sola nei prossimi mesi. Quando non ce ne sarà più bisogno, me ne andrò. Ho tanti altri progetti che vorrei portare avanti da povero pensionato".

In realtà in agenda ha impegni 'lombardi' ancora per una ventina di giorni, poi l'ex capo della protezione civile si prepara al ritorno a Roma.