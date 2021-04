Traliccio incendiato nel Cremonese, scritte contro il 5G

(ANSA) - MILANO, 26 APR - Un traliccio ripetitore per la Rete 5G è stato incendiato la scorsa notte a Offanengo (Cremona). Le fiamme si sono sviluppate lungo tutto il pilone, raggiungendo i 20 metri d'altezza. E sul luogo dell'incendio sono state trovate scritte contro la digitalizzazione e il 5G.

E' quanto riportato oggi da vari quotidiani.

Sul posto, un campo chiuso, usato come zona di allenamento per arcieri, sono intervenuti i carabinieri di Crema (Cremona) oltre ai Vigili del fuoco . E' il secondo episodio di questo tipo che si è verificato nel Cremasco, dato che il 16 gennaio scorso un altro attentato a un ripetitore si era verificato a Casale Cremasco (Cremona), anche quello doloso dato il ritrovamento di varie scritte anti-5G. (ANSA).